الرافدين يصدر توضيحا حول فائدة سلفة 25 مليونا

2022/03/25 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، توضيحاً حول فائدة سلفة 25 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "فائدة سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين تصل الى ٥ بالمئة والتقديم عليها عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات".

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