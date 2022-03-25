التميمي والشابندر يبحثان تداعيات العملية السياسية

2022/03/25 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث الامين العام لحركة العهد الجديد، محمد التميمي، اليوم الجمعة، مع السياسي المستقل عزت الشابندر، اخر تداعيات العملية السياسية.

وقال بيان لحركة العهد الجديد، تلقته (بغداد اليوم)، ان " التميمي زار الشابندر في محل اقامته، وبحث معه تطورات الشأن السياسي".واضاف، ان "التميمي عدّ ان جلسة مجلس النواب يوم ٢٦ من الشهر الحالي، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، حاسمة وتحتاج الى رؤية وطنية من كافة القوى السياسية، لتحديد مصير البلد".واضاف، ان "العراق اليوم يحتاج الى رؤية مشتركة مخلصة من كل القوى السياسية الفاعلة، لانها ستحدد مصير البلد ليس في المرحلة الحالية فحسب انما في مستقبل العراق".من جانبه اكد الشابندر "على ضرورة تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الشخصية، مشيرا الى ، ان "المرحلة المقبلة تحتاج نخب سياسية تحمل على عاتقها الهم العراقي بدون الانتماءات الحزبية والكتلوية".

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