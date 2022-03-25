2022/03/25 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن سلطات طوكيو فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد 25 مواطنا و 81 مؤسسة في روسيا.وتضمنت القائمة الأبناء البالغين للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وزوجته تاتيانا نافكا، ومدير عام شركة VEB الحكومية إيغور شوفالوف وأقاربه، وأليكسي مورداشوف المساهم الرئيسي في شركة “سيفر ستال”، وأقارب مدير عام […]

ظهرت المقالة اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).