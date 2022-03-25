2022/03/25 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى الـ11 للحرب.. الدمار في سوريا "لا مثيل له") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الذكرى الـ11 للحرب.. الدمار في سوريا "لا مثيل له") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).