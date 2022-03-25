الاتحاد: ريبير احمد وافق على اقامة مؤتمر للصهيونية في اربيل

2022/03/25 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني وزير داخلية اقليم كردستان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير احمد بالعمل لصالح العلاقات مع اسرائيل، مبينا ان الاتحاد لن يشارك جلسة انتخاب احمد لرئاسة الجمهورية.وقالت القيادية في الاتحاد ريزان شيخ دلير في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “أي تحالف يكسر البيت الشيعي فنحن ضده وانه […]

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