كم يبلغ عدد مرضى الثلاسيميا في العراق؟

2022/03/25 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس منظمة أحياء لإغاثة مرضى

الثلاسيميا، عامر الجميلي، عن تسجيل

نحو 30 ألف مصاب بالثلاسيميا في العراق.

وقال الجميلي في حديث لبرنامج "واجب

الصراحة" الذي تبثه قناة "العراقية

الإخبارية"، إن "معاناة

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