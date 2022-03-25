العراق بين نِصابين

2022/03/25 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مصطفى فحص

حسم التحالف الثلاثي (الصدر -

البارزاني - الحلبوسي) أمره، وأعلن

اكتمال نصابيه السياسي والدستوري

استعداداً للجلسة البرلمانية المقبلة

يوم السبت في 26 الشهر الحالي.



في النصاب

السياس

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