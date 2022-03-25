الديمقراطي الكردستاني يتوقع اكتمال نصاب جلسة السبت

2022/03/25 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الحزب الديمقراطي الكردستاني،

اكتمال نصاب جلسة انتخاب رئيس

الجمهورية المقررة يوم غد السبت، من

خلال المفاوضات الجارية بين جميع

الاطراف السياسية.

وقالت المتحدثة باسم الحزب فيان دخيل،

في لقاء متلفز

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