بالصور.. طوابير السيارات في محطات وقود كركوك

2022/03/25 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشهد محافظة كركوك اضافة الى محافظات إقليم كردستان ازمة خانقة للوقود حيث وصل سعر اللتر من البنزين العادي لاكثر من الف دينارًا.

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طوابير السيارات في محطات وقود كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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