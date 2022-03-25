مرضى السكري يتزايدون بسرعة.. في غضون سنوات سيصيب 10% من سكان الكوكب

2022/03/25 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يرتفع عدد المصابين بمرض السكري في العالم بوتائر غير مسبوقة ويمكن أن يزداد عددهم بعد انتهاء وباء فيروس كورونا بنسبة 20%، ليصيب نحو 700 مليون انسان، وهو مايمثل قرابة 10% من مجمل سكان كوكب الارض.ويعود سبب ذلك إلى تغيرات طرأت في الأونة الأخيرة على نمط حياة البشر الذين وجدوا أنفسهم يتحركون […]

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