موسكو: شركة “ميتا” شريك غير موثوق في محاربة الإرهاب

2022/03/25 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد مستشار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أوليغ ميخايلوف أن شركة “ميتا” لا يمكن اعتبارها شريكا موثوقا في محاربة استخدام تقنيات الاتصال للأغراض الإرهابية.وقال ميخايلوف خلال جلسة للجنة محاربة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، “إننا مضطرون للقول إن الشركات الخاصة تنتقل إلى جانب الشر أحيانا.وخاصة شركة “ميتا بلاتفورمس” التي […]

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