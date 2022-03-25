خبير اقتصادي: إجراءات الحد من الفقر لن تجدي نفعا في ظل ارتفاع الأسعار

2022/03/25 | 10:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بذريعة التخفيف عن كاهل الشعب جراء ارتفاع الأسعار لن تجدي نفعا، حيث ستستمر نسبة الفقر بالارتفاع.وقال الكناني لـ /ألمعلومة/، ان “إجراءات الحكومة لخفض الأسعار مجرد هالة إعلامية لم تغير من الواقع شيئاً يذكر، حيث مازالت الأسعار مرتفعة ولم يحدث عليها انخفاض […]

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