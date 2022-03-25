30 الف مصاب بالثلاسيميا في العراق.. العلاج بـ1500 دولار للمريض وغير متوفر

2022/03/25 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن رئيس منظمة أحياء لأغاثة مرضى الثلاسيميا، عامر الجميلي، اليوم الخميس، عن تسجيل نحو 30 الف مصاب بالثلاسيميا في العراق.وقال الجميلي إن “معاناة مرضى الثلاسيميا بدأت منذ عام 2013، اذا بدأنا نسجل اصابات يومية بمرض الثلاسيميا، وهناك قرابة 30 ألف إصابة في العراق”.وأضاف أن “شراء دواء الثلاسيميا من الاسواق يكلف المريض 1500 دولار، كما أن دواء الثلاسيميا يكاد يكون معدوما في الاسواق”.

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