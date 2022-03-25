الكرملين ينهي التساؤلات حول اختفاء وزير الدفاع الروسي

2022/03/25 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انهى الكرملين، اليوم الجمعة، التساؤولات حول اختفاء وزير الدفاع سيرغي شويغو منذ أسبوعين، فيما لفت الى انه اطلع الرئيس الروسي فلادمير بوتن حول اخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "شويغو قدم تقريراً عن العملية العسكرية الخاصة خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي".

وكان بيسكوف قد نفى في مؤتمر صحافي التكهنات الإعلامية حول الحالة الصحية للوزير الذي لم يظهر علناً منذ نحو أسبوعين.

وقال المتحدث إن "وزير الدفاع لديه الكثير ليفعله الآن، وإنه ليس الوقت المناسب للقيام بنشاط إعلامي"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساءً أن محادثة هاتفية جرت بين سيرغي شويغو ونظيره الأرميني سورين بابيكيان.

وقالت الوزارة إن الوزيرين "ناقشا الوضع الراهن في الإقليم والمناطق التي تنفذ فيها قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ مهامها".

كان شويغو كثير الظهور على شاشات التلفزة، وخصوصاً مع فلاديمير بوتين في رحلات منتظمة إلى إقليم تايغا السيبيري حيث يقودان مركبات رباعية الدفع ويشربان الشاي أو يجمعان الفطر.

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