قيادي في الاطار: التيار الصدري يشكل 10% من جمهور الشيعة والحكومة ستنهار بسبب تجاذبات اركانه الثلاث- عاجل

وتابع ان "وجود الاطار يحمل غاية وطنية وبخلافه ستكون الامور صعبة جدا لافتا الى ان التيار الصدري يمثل 10% من جمهور المكون الشيعي والباقي يمثله اطراف وقوى اخرى من بينها الاطار الذي يمثل قوى سياسية مهمة في المشهد العراقي".واشار الى ان" الاطار ستكون امامه خيارات عدة اذا ما شكلت الحكومة بدونه ومنها الذهاب للمعارضة لكن في كل الاحوال واثقين من ان الثلث الضامن لن يسمح باي خيارات لاتصب في مصلحة البلاد".
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