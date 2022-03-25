قيادي في الاطار: التيار الصدري يشكل 10% من جمهور الشيعة والحكومة ستنهار بسبب تجاذبات اركانه الثلاث- عاجل

2022/03/25 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىعدّ القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الجمعة، بان التيار الصدري يشكل 10% من جمهور المكون الشيعي.وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الثلث الضامن الذي يمثل الاطار التنسيقي متماسك والحديث عن احتمالية حسم جلسة يوم 26 اذار الجاري لمنصب رئيس الجمورية بدون الاطار صعبة جدا خاصة اذ ان 25 نائب من المستقلين ارائهم معه واختاروا ان يكونوا مع مسار الاطار".واضاف "اذا تشكلت الحكومة بدون الاطار وهذا افتراضا لانه صعب جدا فانها ستنهار بعد اشهر لانها تحمل تجاذبات كبيرة بين اركانها الثلاث في اشارة الى التيار الصدري والحلبوسي والبارزاني".

وتابع ان "وجود الاطار يحمل غاية وطنية وبخلافه ستكون الامور صعبة جدا لافتا الى ان التيار الصدري يمثل 10% من جمهور المكون الشيعي والباقي يمثله اطراف وقوى اخرى من بينها الاطار الذي يمثل قوى سياسية مهمة في المشهد العراقي".واشار الى ان" الاطار ستكون امامه خيارات عدة اذا ما شكلت الحكومة بدونه ومنها الذهاب للمعارضة لكن في كل الاحوال واثقين من ان الثلث الضامن لن يسمح باي خيارات لاتصب في مصلحة البلاد".

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