الفكر واللغة في تخليق الوجود - علي محمد اليوسف

2022/03/25 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف الفكر واللغة في تخليق الوجود تمهيدهل الفكر ام اللغة هو وسيلة العقل في التعبير عن النظرة المادية او النظرة المثالية للوجود؟ أم ليس هنالك فرق بين الفكر واللغة في التعبيرعن الموجودات الواقعية والمثالية او الخيالية المستمدة من الذاكرة العقلية على السواء؟ يبدو هذا التساؤل في التفريق بين اللغة والفكر غير منطقي ولا مقبول فلسفيا.......



ولكن لنرى لماذا؟ لأن الفكر واللغة افصاحان متلازمان في ......





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