"التعايش مع المثليين".. ضجة في الكويت بسبب مقال

2022/03/25 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة جديدة من الجدل في الكويت تنامت عبر العالم الافتراضي، عقب دعوة كاتب صحافي المجتمع المحلي للتعايش مع المثليين جنسيا وأن يكون الناس "أكثر تفهما وإنسانية" مع هذه الفئة.

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