برشلونة يخطط لخطف مبابي من باريس سان جيرمان

2022/03/25 | 10:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية بأن فريق برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع كيليان مبابي نجم وهداف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ابن 24 عاماً مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر على أن ينضم إليه عقب انتهاء الموسم.

ويعد ريال مدريد أبرز المرشحين للحصول على خدمات كيليان مبابي، حيث يعد هدف المرينجي منذ سنوات، كذلك اللاعب يتمنى اللعب بقميص ريال مدريد يوماً ما.

ولكن يبدو أن برشلونة سيصعب المهمة على ريال مدريد من خلال تحركه لضم كيليان مبابي في الصيف المقبل.

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