القبض على ٢١ متهما بقضايا مختلفة في البصرة

2022/03/25 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ٢١ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز قسم شرطة الزبير تمكنت من إلقاء القبض على ٢١ متهما مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة أبرزها وفق المادة 405 من قانون العقوبات، و […]

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