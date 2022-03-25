توقعات بارتفاع اعداد المصابين بالسكري الى نحو 700 مليون شخص في 2045

2022/03/25 | 10:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الاتحاد الدولي للسكري (IDF)، ارتفاع

اعداد المصابين بمرض السكري الى 693

مليونا بحلول عام 2045 ،، بعد ان كان اعداد

المصابين نحو 451 مليون مصاب بداء السكري

في جميع أنحاء العالم عام 2017.

وارتفعت اع

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