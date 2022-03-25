جعفر الصدر كما أعرفه!

2022/03/25 | 10:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم عباس الزيدي

لم يخطر لي خلال سنوات مضت أن أعاود

الكتابة في الشؤون السياسية أو

الاجتماعية لأسباب متعددة، ولكني وجدت

أنه من غير المناسب أن ألتزم الصمت

حينما يتعلق الأمر بالصالح العام.



حديث

اليوم ه

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