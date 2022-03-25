 الاطار: نمتلك الثلث المعطل لجلسة تمرير مرشح رئاسة الجمهورية

2022/03/25 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الاطار التنسيقي سعد السعدي، ان الاطار التنسيقي سيعمل على احباط محاولة تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية من خلال امتلاكه اكثر من 130 مقعدا داخل البرلمان، اذ يمثل الثلث الضامن داخل المجلس.وقال السعدي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي لديه الثلث المعطل وبامكانه احباط محاولة تمرير رئيس الجمهورية من […]

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