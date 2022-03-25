انفجار عبوة محلية على منزل مواطن في ذي قار

2022/03/25 | 10:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بانفجار عبوة محلية على منزل مواطن في محافظة ذي قار.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “عبوة محلية الصنع استهدفت منزل مواطن مدني وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار. واضاف المصدر ان “الانفجار خلف اضرارا مادية دون اي اصابات تذكر”.

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