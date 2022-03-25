القبض على متهم بحيازة المخدرات في ذي قار

2022/03/25 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم بحيازة المخدرات في الناصرية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز ودوريات شرطة النجدة في الناصرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة نوع كريستال وميزان اليكتروني وآله جارحة”.واضافت انه “تم إحالته الى الجهات ذات […]

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