ائتلاف المالكي يكشف عن موقفه من جلسة غد السبت.. مرتبط بهذا الامر

2022/03/25 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، موقفة من جلسة اختبار رئيس الجمهورية، مؤكداً ان موقفه سيكون من موقف جميع قوى الإطار التنسيقي.

وقال المتحدث باسم رئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "ائتلافه يجدد التأكيد على عدم حضوره جلسة يوم غد السبت، لاختيار رئيس الجمهورية، حيث ان موقفه سيكون من موقف قوى الإطار التنسيقي في جميع القرارات بعد ان تبددت الآمال باتفاق شيعي لتشكيل الكتلة الأكبر".

وأضاف ان "هذا لم يتم وفق رؤيا قاصرة من بعض الاطراف الاخرى اتجاه هذا الموضوع"، مشدداً على "ضرورة تشكيل حكومة منسجمة بين الكتل جميعا لتنفيذ برنامج خدمي حقيقي يلبي طموح المجتمع ويساهم بعدم انزلاق العراق نحو الفوضى".

وأشار الركابي إلى ان "قراءة الطرف الثاني قراءة قاصرة لا تنم عن معالجات للمرحلة القادمة، حيث كنا على أمل أن نجد مخرج للانسداد السياسي وهنا لو كان الحل موجود لحافظنا على المكتسباتنا الوطنية لكن لا يوجد تواصل بهذا الشأن وعليه فأن جلسة السبت لم نكون ضمنها".

واوضح ان "الطرق القانونية هي التي نسلكها للحفاظ على العملية السياسية فنحن الثلث الضامن لسيادة العراق وان مسألة المشاركة بالحكومة المقبلة لن يكون قرارا فرديا من دولة القانون فهنا سيكون الموقف موحد لكل الإطار بالمشاركة من عدمه وكل الخيارات مطروحة".

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