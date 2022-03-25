الرافدين ينشر تفاصيل سلفة المتقاعدين الجديدة

2022/03/25 | 10:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، بياناً جديدا حول سلف المتقاعدين.وذكر المصرف، في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” سلف المتقاعدين حددت بـ 25 مليون دينار وبمدة تسديد 5 سنوات”.واضاف ان” فائدة سلفة المتقاعدين تصل الى 5 بالمئة، مشيرا الى ان التقديم عليها يتم عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات./ انتهى 2

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