عبور أكثر من 16 ألف لاجئ من إقليم الدونباس إلى روسيا

2022/03/25 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الحدود مع روسيا، وفقا لمديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.وقد عبر اللاجئون من نقطة روستوف الحدودية، حيث تنتشر محطات تدفئة اللاجئين على طول الحدود مع روسيا، وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، فقد تم توفير جميع الظروف اللازمة للحياة […]

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