بيان من مصرف الرافدين حول سلف المتقاعدين بقيمة 25 مليون دينار

2022/03/25 | 11:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، قيمة السلف المخصصة للمتقاعدين ومقدار الفائدة المترتبة عليها.

وذكر المصرف في بيان، أنّ "فائدة سلفة ٢٥ مليون دينار للمتقاعدين تصل إلى ٥ بالمئة والتقديم عليها عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات".

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