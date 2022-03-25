2022/03/25 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن اصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات الأهلية سيضمن تعيين حملة الشهادات العليا.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موافقة مجلس الوزراء على اصدار هذا النظام خطوة متقدمة صوب بناء أسس حديثة للأمن الاجتماعي في البلاد وهي تسير بالاتجاه الصحيح"، لافتاً الى أن "هذا القانون سيساعد على استقرار الملاكات الشابة في النشاط الجامعي الأهلي لضمان التعيين لحملة الشهادات العليا للعمل في الكليات والجامعات والمعاهد الأهلية".وأضاف أن "الصندوق يأتي في إطار استراتيجية متقدمة لتقوية الأمن الاجتماعي في العراق ،ولاسيما الحفاظ على الطاقات البشرية العالية المستوى من حملة الشهادات العليا، مقترحاً "تمديد تجربة الصندوق لتشمل المؤسسات الصحية الأهلية والعاملين فيها من ذوي المهن الصحية".وتابع صالح أن "هذه الخطوة تأتي من سياسة تدريجية مهمة في بناء مقومات الضمان الاجتماعي لقوى السوق في العراق ليتم بموجبها انشاء صناديق تقاعدية تدار بشكل أمثل وعدها صناديق استثمار من الممكن إقراض مواردها بسقوف محددة للمنتسبين أنفسهم بما يعظم من موارد الصندوق نفسه ودعم عائداته المالية بشكل أمثل"، مشيراً الى أن "إشاعة هكذا صناديق يؤثر في نشاطات وشرائح اجتماعية في اقتصاد السوق المنظم عبر خطة وطنية عشرية شاملة للمهن والشرائح العاملة وشمولها بصناديق التقاعد كافة للراغبين منهم".وكان مجلس الوزراء قد وافق على إصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور، والمادة (45) من قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م د/ق/2/2/67 ل ق) المؤرخة في 28 شباط 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: صندوق تقاعد التدريسيين يضمن تعيين حملة الشهادات في الجامعات الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي: صندوق تقاعد التدريسيين يضمن تعيين حملة الشهادات في الجامعات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).