2022/03/25 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I8MhUPWy6Os

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. فرحة الجمهور العراقي لحظة الفوز على الامارات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. فرحة الجمهور العراقي لحظة الفوز على الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).