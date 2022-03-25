الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود كبير للجيش الأوكراني قرب كييف بصواريخ “كاليبر”

2022/03/25 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات بصواريخ مجنحة من طراز “كاليبر” على قاعدة وقود كبيرة تابعة للجيش الأوكراني قرب كييف.

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