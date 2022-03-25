الأوروغواي والإكوادور تبلغان مونديال قطر

2022/03/25 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تأهلت الأوروغواي والإكوادور إلى نهائيات كأس العالم، لتنضمان إلى البرازيل والأرجنتين، في التأهل المباشر عن أمريكا الجنوبية.فازت أوروغواي 1-0 على بيرو، فيما خسرت الإكوادور 1-3 أمام باراغواي، ليصبح رصيد كل منهما 25 نقطة، قبل جولة واحدة من النهاية.وتأتي بيرو في المركز الخامس ولها 21 نقطة.وارتفع عدد […]

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