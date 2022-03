2022/03/25 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Iraqi Shi’ite cleric Muqtada al-Sadr speaks after preliminary results of Iraq’s parliamentary election were announced in Najaf, Iraq October 11, 2021.



REUTERS/Alaa Al-Marjani TPX IMAGES OF THE DAY

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الجمعة، إنه من المعيب ترك العراق وشعبيه بلا حكومة، وذلك في رسالة أخرى إلى المستقلين قبل جلسة السبت المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي ..



ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم بل ومن المعارضة الوطنية أيضاً وقفة مشرفة من أجل شعبهم فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة اغلبية إصلاحية”.

pic.twitter.com/cbkTkKJ5XI

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 24, 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر مغرداً: من المعيب ترك العراق وشعبه بلا حكومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر مغرداً: من المعيب ترك العراق وشعبه بلا حكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).