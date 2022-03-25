العذاري: جلسة السبت ستمهد لتشكيل حكومة بإرادة عراقية

2022/03/25 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الكتلة الصدرية النيابية، حسن العذاري، الخميس، عن تسع “ثمار” في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة السبت المقبل.

وقال العذاري، في تدوينة على “فيسبوك” تابعها “قناة التغيير”: “من ثمار جلسة مجلس النواب يوم السبت القادم ان شاء الله.

1- تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقية حرة لأول مرة.

2- إقرار موازنة عام 2022.

3- إخراج البلد من أزمة إقتصادية متوقعة.

4- الأسراع بإقرار المشاريع الخدمية والبنى التحتية للبلد.

5- إقرار المشاريع والقوانين التي ترفع من الحكومة الى مجلس النواب.

6- تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة.

7- ممارسة أعضاء البرلمان دورهم النيابي من خلال تشكيل اللجان وجلسات البرلمان.

8- خلق جو ديمقراطي تنافسي نيابي يصب في صالح البلد.

9- الوفاء بالعهود من قبل النواب الى ناخبيهم وتقديم الخدمة التي يستحقونها”.

وأشار العذاري، إلى ان “هناك فوائد متعددة يطول ذكرها”، منوها بالقول “فلا تبيعوا حصاد زرعكم الى غيركم، العراق اولى به”.

وفي وقت سابق، أعلن حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية، تشكيل تحالف “إنقاذ الوطن” واعتباره الأكثر عدداً.

ويذكر ان التحالف الجديد رشح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء، فيما أن التحالف سيمضي نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

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