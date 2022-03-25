الموسوي يحذر من مخططات تهدف الى تقسيم البلاد

2022/03/25 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر النائب عن كتلة صادقون احمد الموسوي، من مخططات تهدف الى تقسيم البلاد وقيادتها نحو التطبيع، لافتا الى ان المخطط بدأ من محاولات تقسيم البيت الشيعي واضعافه.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “محاولات تقسيم البيت الشيعي قائمة، حيث يقف خلفها مشروع سياسي بهدف الى تشتيت اطراف المكون الواحد ومن ثم قيادة البلد […]

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