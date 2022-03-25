العراق يوجه دعوة رسمية الى الصومال بشأن ديونه

2022/03/25 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن توجيه دعوة رسمية الى الصومال بشأن تسديد الديون.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “التقى وكيلها للشؤون القانونيَّة والمتعددة الأطراف، قحطان طه خلف، مع وزير خارجيَّة جُمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة عبدى سعيد موسى، على هامش مُشارَكته في اجتماع مجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ […]

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