بالأسماء.. مقربون من بوتين تضيفهم أمريكا لقائمة العقوبات

2022/03/25 | 11:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات إضافية "كاسحة" بضم عدد من المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لقائمة العقوبات كجزء من الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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