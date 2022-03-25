الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

2022/03/25 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أنَّ "طقس يوم الاحد سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحيانا غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الشرقية منها وتكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ،ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وأشار الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى الجنوبية، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة سترتفع بضع درجات في عموم البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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