2022/03/25 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام (قسم التعليم المهني) لتربية

محافظة كربلاء المقدسة شعبة الإشراف

المهني ورش تدريبية وتطويرية لمحاضرين

العقود للأعوام (2019 و 2020) المنسبين على

القسم المهني للذكور والإناث في قاعات

(إعدادية العباس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ورش تدريبية وتطويرية لمحاضري العقود في كربلاء وسط مطالبتهم بالثبيت على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ورش تدريبية وتطويرية لمحاضري العقود في كربلاء وسط مطالبتهم بالثبيت على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).