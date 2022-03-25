روسيا تعلن تدمير أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني

2022/03/25 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت روسيا ،اليوم الجمعة، أنها دمرت أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني قرب كييف في اليوم السابق بصواريخ كروز.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف في بيان “في 24 آذار/مارس، تم تدمير أكبر موقع تخزين وقود متبق للجيش الأوكراني كان يستخدم لإمداد الوحدات في الجزء الأوسط من البلاد”.

المصدر: AFP

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