مستقبل الوطن العربي السياسي والاقتصادي - مصطفى العبد الله الكفري

2022/03/25 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري لا يزال توحيد الوطن العربي في كيان سياسي واحد مطلباً جماهيرياً تتطلع إليه جماهير الأمة العربية لمواجهة تحديات داخلية وخارجية عديدة (سياسية واقتصادية واجتماعية).



وكان هذا المطلب ولا يزال يسيطر على تفكير معظم الجماهير والنخب المثقفة والسياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر.



تجارب وحدوية جزئية عربية:دخلت بعض الدول العربية في تجارب وممارسات وحدوية جزئية خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين.



ورغم ......





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