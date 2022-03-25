الكمارك: ضبط 9 شاحنات مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية

2022/03/25 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، ضبط 9 شاحنات تحمل مواد مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية.وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية، ضبط 9 شاحنات محملة بـ (أسلاك كهرباء وأجزاء محولات كهربائية وشاش طبي) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية”.وأشار البيان إلى “إحالة جميع المخالفات […]

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