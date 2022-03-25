2022/03/25 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، ضبط 9 شاحنات تحمل مواد مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية.
وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية، ضبط 9 شاحنات محملة بـ (أسلاك كهرباء وأجزاء محولات كهربائية وشاش طبي) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية”.
وأشار البيان إلى “إحالة جميع المخالفات […]
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وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية، ضبط 9 شاحنات محملة بـ (أسلاك كهرباء وأجزاء محولات كهربائية وشاش طبي) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية”.
وأشار البيان إلى “إحالة جميع المخالفات […]
ظهرت المقالة الكمارك: ضبط 9 شاحنات مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: ضبط 9 شاحنات مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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