نائب يحذر من جر العراق نحو التطبيع بحصول بارزاني على رئاسة الجمهورية

2022/03/25 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، من قيادة العراق وجره نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال المجيء برئيس جمهورية تابع لحزب بارزاني.وقال مخيف لـ /المعلومة/، ان “الحراك الحاصل من قبل التحالف الثلاثي للحصول على رئيس الجمهورية قد تكون احدى اهدافه جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو […]

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