زعيم التيار الصدري: من المعيب ترك العراق وشعبيه بلا حكومة

2022/03/25 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

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قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه من المعيب ترك العراق وشعبيه بلا حكومة، وذلك في رسالة أخرى إلى المستقلين قبل جلسة السبت المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر الصدر في تدوينة يوم السبت ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم بل ومن المعارضة الوطنية أيضاً وقفة مشرفة من أجل شعبهم فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة اغلبية إصلاحية.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 24, 2022

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