  شركة تركية تباشر في المرحلة الأولى من انشاء مطار الانبار  

2022/03/25 | 11:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن رئيس هيئة استثمار محافظة الانبار مهدي صالح النومان ، الجمعة، عن مباشرة شركة تركية بالمباشرة بالمرحلة الاولى لإنشاء اول مطار مدني لنقل المسافرين والبضائع في المناطق الغربية .وقال النومان في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” منطقة الـ 35 كيلو غربي الانبار شهدت وضع حجر الاساس لإنشاء مطار الانبار الدولي […]

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