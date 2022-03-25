احكام “بالاعدام والمؤبد” على افراد عصابة مختصة بالسطو المسلح في بغداد

2022/03/25 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن اصدار احكام بالاعدام والمؤبد على افراد عصابة مختصة بالسطو المسلح في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعد أن تمكن أبطال مكتب مكافحة إجرام الحبيبية من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بالسطو المسلح على إحدى الصيرفات وقتل […]

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