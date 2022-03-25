الحكم على اثنين بالإعدام وآخر بالمؤبد لقتلهم صاحب صيرفة شرقي بغداد

2022/03/25 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، صدور حكم على اثنين بالإعدام وآخر بالمؤبد لعصابة قامت بالسطو المسلح على صيرفة وقتل صاحبها شرقي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أبطال مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب مكافحة إجرام الحبيبية، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بالسطو المسلح على إحدى الصيرفات وقتل صاحبها ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد، وبعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا صراحة بجريمة السطو المسلح وجرائم جنائية آخرى".

وأضاف البيان، أن المتهمين "تم تصديق أقوالهم قضائيا بالاعتراف، وتم الحكم على اثنين منهما بالإعدام وآخر بالمؤبد لينالوا جزاءهم العادل".

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