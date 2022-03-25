كاميرا في مصعد توثق هجوم كلب شرس على صاحبته

2022/03/25 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرضت سيدة، داخل مصعد في كولومبيا، إلى هجوم دموي من قبل كلبها الشرس، من نوع “البيتبول”، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بليغة، بحسب صحيفة “daily mail”.وأفادت الصحيفة، بأن الشابة، 25 عاما، تعرضت للهجوم المفاجئ من كلبها، بينما كانت تربط حذاءها في غرفة نومها.وقد حاولت الزحف إلى خارج شقتها لطلب مساعدة جيرانها ولكنها […]

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