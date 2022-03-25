تطورات الوضع العسكري الروسي بأوكرانيا.. تحديث استخباراتي بريطاني يوضح

2022/03/25 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، في آخر تحديث استخباراتي لها، إن القوات الأوكرانية استعادت بلدات ومواقع دفاعية على المشارف الشرقية للعاصمة الأوكرانية، كييف.

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