الحمامي: اكتمال نصاب جلسة البرلمان من دون قوى الإطار صعب جدا

2022/03/25 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ائتلاف دولة القانون، عن الهدف من عقد البرلمان جلسته يوم السبت المقبل، بمقاطعة قوى الإطار التنسيقي.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، إن الكل يعرف ان عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، دون حضور ومشاركة قوى الإطار التنسيقي، ليس صعبا، بل غير ممكن، فهذه القوى ومن معها من حلفاءه يملكون الثلث الضامن المعطل لهذه الجلسة.

وبين الحمامي أن الهدف من الإصرار على عقد هذه الجلسة مع مقاطعة قوى الإطار التنسيقي، هو تفتيت وتهميش وإضعاف صوت مكون مهم في العراق.

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